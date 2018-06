Deel dit artikel:











Liveblog: Zaak Sharleyne dag 4 [gesloten] Heleen J. en haar advocaat Paul van Jaarsveld (foto: ANP / Aloys Oosterwijk)

ASSEN/HOOGEVEEN - Het was de laatste dag van het proces tegen Heleen J., de moeder van Sharleyne. Zij wordt ervan verdacht haar dochter te hebben omgebracht. De zitting was via onderstaand liveblog te volgen.





Vandaag eiste het Openbaar Ministerie tien jaar cel tegen de moeder van Sharleyne. Daarna hield Paul van Jaarsveld, de advocaat van J., zijn pleidooi.



Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan dat ze haar 8-jarige dochter heeft gewurgd en daarna van flat De Arend in Hoogeveen naar beneden heeft gegooid. Heleen J. ontkent de aantijgingen.Vandaag eiste het Openbaar Ministerie tien jaar cel tegen de moeder van Sharleyne. Daarna hield Paul van Jaarsveld, de advocaat van J., zijn pleidooi.