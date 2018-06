Deel dit artikel:











Grote storing bij landelijke kranten Lezers van landelijke kranten krijgen vanochtend geen krant (foto: ANP XTRA / Koen van Weel)

ASSEN - Door een grote storing in de drukkerij van de Persgroep hebben veel lezers van landelijke kranten vanochtend geen krant ontvangen. De Volkskrant, AD, Trouw en NRC Next zijn niet in het hele land bezorgd.

De krant kan in sommige gevallen nog op een later tijdstip op de mat liggen.



Om de lezers toch toegang te geven tot de kranten zijn de digitale edities voor iedereen kosteloos te lezen via de websites en de apps.