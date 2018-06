Deel dit artikel:











OM eist 10 jaar gevangenisstraf tegen moeder Sharleyne Heleen J. en haar advocaat (tekening: Annet Zuurveen)

ASSEN/HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 10 jaar celstraf tegen Heleen J., de moeder van Sharleyne. Het meisje werd op 8 juni 2015 dood gevonden onderaan flat De Arend in Hoogeveen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"Uw rechtbank heeft de zware taak om te beslissen of Heleen J. schuldig is", begon de officier van justitie haar requisitoir. Ze is ervan overtuigd dat de moeder van Sharleyne verantwoordelijk is voor de dood van het meisje, ook al is er alleen indirect bewijs.



Volgens het OM is er sprake van doodslag, geen moord. De officier van justitie vindt dat een lange gevangenisstraf op z'n plaats is. "Dit gedrag is onvoorstelbaar. Wat moet er iemands hoofd omgaan om zo iets vreselijks te doen", aldus de officier van justitie. Hij begint over het leed voor vader Victor. "Hou toch op man, met z’n leed", schreeuwde Heleen.



'Drank en mannen'

Heleen J. was alleen met haar dochter in de woning. Daarom is zij volgens de officier de enige mogelijke verdachte. De andere twee mogelijke scenario's, een ongeluk en zelfdoding, zijn volgens het OM niet aannemelijk. Officier van justitie Oebele Brouwer brengt bovendien naar voren dat Heleen J. zich niet gedroeg als goede moeder. "Drank, mannen... het stond allemaal hoger op het lijstje dan Sharleyne."



Vader

Advocaat Sébas Diekstra, die vader Victor Remouchamps bijstaat als slachtoffer in de 'zaak Sharleyne' noemde het bewijs tegen Heleen J. overweldigend. Het kan volgens de advocaat en de vader niet anders dan dat Remouchamps' ex Heleen J. hun dochter heeft gedood.



Remouchamps claimde vorige week een schadevergoeding van 100.000 euro, maar volgens de officier van justitie is dat bedrag te hoog. Hij vindt een bedrag van 30.000 euro gepaster.



Verdachte

Heleen J. heeft altijd ontkend dat ze Sharleyne heeft gedood. De moeder verklaarde dat ze lag te slapen en wakker werd van tocht in huis. Het raam op de kamer van Sharleyne stond open en ze zag haar dochter onderaan de flat liggen.



Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet. Mogelijk nemen de rechters daar in deze zaak drie weken de tijd voor, in plaats van de gebruikelijke twee.