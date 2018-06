Deel dit artikel:











Aantal hartpatiënten in het Noorden stijgt Het Wilhelminaziekenhuis in Assen (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

ASSEN - Het aantal hartpatiënten in het Noorden is de afgelopen vijf jaar met vijftien procent gestegen. Daarom gaat het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen samenwerken met het Martini Ziekenhuis, het UMCG en het Ommelanderziekenhuis. Ook huisartsen doen mee.

Volgens de ziekenhuizen is de samenwerking nodig om de stijging van het aantal patiënten op te vangen en om optimale zorg voor iedere patiënt te garanderen.



Meer sterfgevallen

De provincies Drenthe en Groningen kennen naar verhouding veel mensen met een hartaandoening. Ook het aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten is in deze provincies hoger dan in de rest van Nederland.



De samenwerking heeft als doel om op iedere plek dezelfde zorg te kunnen bieden aan hartpatiënten. Cardiologen van de ziekenhuizen en huisartsen spreken af welke zorg waar geboden wordt.



Patiënten worden behandeld bij de huisarts wanneer dat kan. Als het nodig is worden ze doorverwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het UMCG komt in beeld als er zeer complexe hartzorg of een hartoperatie nodig is.