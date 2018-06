Stelling: De TT moet op de lijst van immaterieel erfgoed

ASSEN - Hoort de TT op de lijst van immaterieel erfgoed? Als het aan NOS-verslaggever Hans van Lozenoord, die altijd de TT verslaat, ligt wel.

Voor hem is de TT een belangrijk onderdeel van Nederland . "Het is heel knap dat men het evenement in Nederland heeft vastgehouden als wedstrijd voor het WK. En dat met enorm veel concurrentie van buitenlandse evenementen in landen waar men met oliedollars loopt te wapperen."Om in aanmerking te komen voor de lijst van immaterieel erfgoed, is er een aantal criteria waaraan moet worden voldaan. Zo moet het erfgoed van generatie op generatie en van persoon op persoon doorgegeven worden. Daarnaast moet het dynamisch zijn en mee veranderen met de tijd."De TT zou daar in theorie aan kunnen voldoen", laat het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed weten. "Maar de gemeenschap moet zoiets zelf aandragen, dat doen wij niet."Wat vind jij? Moet de TT op de lijst van immaterieel erfgoed?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag vroegen we of jij je vakantie prima zonder internet kunt doorbrengen. Bijna 59 procent zegt van wel, ruim 41 procent niet. In totaal brachten 1.361 mensen hun stem uit.