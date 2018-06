Gebeten of gestoken door een insect... en dan?

ASSEN - Veel Nederlanders weten niet wat ze moeten doen na een insectenbeet, zegt het Rode Kruis.

De organisatie deed een enquête onder 726 mensen. Hierbij zei acht op de tien ondervraagden 'geen idee' te hebben wat te doen bij pijn of jeuk na contact met een insect. De EHBO-app van het Rode Kruis biedt mogelijk hulp.Verwijder de brandharen van de huid met plakband of een kleefpleister en spoel de huid en de ogen met lauw water. Zalf met menthol of aloë vera kan de jeuk verzachten.De eikenprocessierups komt op dit moment veel voor in Drenthe. Roel Timmerman, van de bestrijdingsdienst in Dieverbrug, raadt aan om heel heet te douchen. "Zo heet dat je het net kunt verdragen." Dat zou de poriën openen, waardoor de brandhaartjes niet blijven zitten.Schraap de angel weg met je vingernagel of de botte kant van een mes en koel de plek van de steek.Verwijder de teek zo snel mogelijk met een pincet. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid van het slachtoffer vast en trek de teek met een rechte beweging uit de huid. Niet draaien dus!Daarna is het zaak om te letten op tekenen van de ziekte van Lyme, zoals een rode vlek of een ring om de plek van de beet. In onze provincie zijn in verhouding de meeste besmettingen met de ziekte van Lyme Ook bij contact met de berenklauw weet men vaak niet hoe te handelen. Volgens de app moet je de huid direct wassen met lauw water en zeep en uit de zon houden.