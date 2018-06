Deel dit artikel:











Eerste Drentse productielijn zonnepanelen in januari van start Elton in Roden gaat zonnepanelen produceren (foto: Elton bv)

ASSEN - Het bedrijf Elton bv uit Roden heeft een productielijn aangeschaft om zonnepanelen te maken. De productielijn wordt in september geleverd, waarna het proefdraaien begint in oktober en de eerste in Drenthe gemaakte zonnepanelen in januari 2019 op de markt komen. Er is al een productiehal leeg gemaakt voor de komst van de machines.

Met de productielijn is volgens marketing manager Lion Houkes een miljoeneninvestering gemoeid. Het gaat om een jaarlijkse productie van maximaal 150 Megawattpiek. Het bedrijf gaat eerst klein beginnen met het maken van zonnepanelen en dan de productie verder uitbouwen naar het maximum.



Veel goedkope Chinese panelen

Vorige maand blies het bedrijf Powerfield juist de bouw van een fabriek voor zonnepanelen af. "Verschil is dat wij de zonnepanelen niet zelf gaan produceren, maar gaan samenstellen uit halffabricaten," zegt Houkes. De halffabricaten haalt Elton uit de hele wereld.



Powerfield zag af van een zonnepanelenfabriek omdat de Europese markt wordt overspoeld door goedkope Chinese zonnepanelen. "De verwachting is dat China de vraag in de toekomst niet aankan door de stijgende vraag naar zonnepanelen en daardoor zijn er meerdere aanbieders nodig," aldus Houkes.



Landurig proces

Het bedrijf richt zich op levering aan projectbureaus en installateurs, waarmee zowel particulieren als de zakelijke markt kunnen worden bediend.



Het bedrijf werkt al een jaar aan het opzetten van de productielijn. "Een studie naar de haalbaarheid bleek positief, waarna we gesprekken hebben gevoerd met leveranciers en de machines hebben gekocht," zegt Houkes.



Banen erbij

Elton produceert tot nu toe vooral profielen voor ramen en deuren aan toeleveranciers in de bouw, voornamelijk binnen Europa. Bij het Roder bedrijf werken momenteel 70 mensen. Het is de verwachting dat de nieuwe productielijn extra werkgelegenheid oplevert, maar hoeveel is niet bekend.