Wat voor weer zou het zijn tijdens de TT?

ASSEN - De gemiddelde temperatuur tijdens de voorgaande 87 edities van de TT ligt op 20,5 graden Celsius. Dat blijkt uit cijfers van RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

De editie van 1947 gaat te boek als warmste ooit. Op 28 juni van dat jaar werd het tropisch warm met maxima van 34 graden. In de TT-historie kwamen tot nu toe drie tropische dagen voor: die van 1947 dus (34 graden), 1957 (31 graden) en 1976 (31,5 graden).De eerste keer regen tijdens de TT was pas op 30 juni 1962. Dat was toen de 32ste editie, dus de edities daarvoor verliepen allemaal droog. "Dat was een wat tegenvallende TT-dag met bewolkt en druilerig weer, met regelmatig wat motregen", zegt Van der Zwaag. Die 32ste editie was ook de koudste: het werd toen slechts 13,9 graden.De meeste neerslag viel op zaterdag 30 juni 2001. "Die TT is in het water gevallen, want er zijn zware buien overgetrokken die meer dan 20 millimeter regen hebben achtergelaten. Met ruim 22 graden was het wel aangenaam mild buiten", aldus de weerman.Van de 87 edities bleef het 55 keer droog. Dat betekent dat tijdens minder dan de helft van de edities wel regen (van zware buien tot aan lichte motregen) viel.Als we de edities opdelen in decennia, blijkt dat de temperatuur in de jaren '20 van de vorige eeuw op een gemiddelde van 17,6 graden uitkwam. Daarbij moet gezegd worden dat de TT toen vijf keer werd gehouden. In de jaren '70 lag de gemiddelde temperatuur na tien edities op 21,8 graden. Vanaf 2010 tot en met de editie van vorig jaar ligt het gemiddelde op 19,8 graden. En dat gemiddelde gaat waarschijnlijk omhoog, want de weermodellen lijken nu uit te komen op een temperatuur van 24 graden tijdens de 88ste TT. "Zoals het nu lijkt is de kans op regen niet bijster groot", besluit Van der Zwaag.