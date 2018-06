Advocaat moeder Sharleyne: Heleen J. hield en houdt intens van dochter

ASSEN/HOOGEVEEN - Heleen J. heeft haar dochter Sharleyne niet gedood en moet worden vrijgesproken. Haar advocaat Paul van Jaarsveld stelde vanmiddag tijdens het pleidooi dat er heel veel mogelijkheden zijn die konden leiden tot de fatale val Sharleyne.

Het 8-jarige meisje werd op 8 juni 2015 dood gevonden onderaan flat De Arend in Hoogeveen. Het Openbaar Ministerie eiste vanmorgen 10 jaar gevangenisstraf tegen moeder Heleen J. Volgens de officier van justitie heeft de vrouw haar dochter eerst gewurgd en daarna van de tiende verdieping naar beneden gegooid."We weten niet of ze naar de hemel wilde turen, of iets anders in haar hoofd had", aldus Van Jaarsveld. "Er zijn zoveel theorieën denkbaar, dat we ze hier niet allemaal kunnen behandelen." Deskundigen sluiten niet uit dat het meisje voor ze overleed is gewurgd, maar sluiten ook niet uit dat de verwondingen aan de nek van Sharleyne tijdens de val zijn ontstaan.De Belgische forensisch deskundige Dingeman Rijken is de enige die met zekerheid stelt dat het meisje is gewurgd. Advocaat Van Jaarsveld trekt zijn kunde in twijfel.Het lichaam van Sharleyne is na haar dood onderzocht op de aanwezigheid van DNA. In de oksel van het meisje zaten sporen van de genetische vingerafdruk van haar moeder. "DNA werd niet aangetroffen in de hals, terwijl dat toch voor de hand zou moeten liggen als iemand gewurgd is", aldus de advocaat.Van Jaarsveld roept de rechtbank op zich niet te laten meeslepen door het media-offensief. Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, zou de media hebben gebruikt om het gerechtshof te beïnvloeden: "En het is hem misschien nog wel gelukt ook."Het Openbaar Ministerie vervolgde de moeder van Sharleyne in eerste instantie niet, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn. Een procedure bij het gerechtshof leidde uiteindelijk tot nieuw onderzoek en een rechtszaak.Remouchamps zou zijn pijlen vooral gericht hebben op de moeder, terwijl hij zijn eigen problemen rond de opvoeding van Sharleyne wegliet. "Mijn cliënt werd weggezet als een slechte moeder", zegt de raadsman in zijn pleidooi. Volgens Van Jaarsveld is het tegendeel waar: "Ze hield en houdt intens van het meisje, net als haar opa en oma."Het onderzoek van de politie is 'formidabel slecht' uitgevoerd. De advocaat van Heleen J. vindt het onbegrijpelijk dat er geen camerabeelden van de brandtrap, vlak naast de woning van Heleen J., zijn opgevraagd en bekeken. Ook is op die trap geen onderzoek naar sporen gedaan door de politie.De politie en het Openbaar Ministerie hadden volgens Van Jaarsveld last van een tunnelvisie. "Het leek niet nodig om een grootschalig onderzoek te doen, omdat er al een verdachte was opgepakt."De reden dat Heleen J. zweeg tegen de politie was onder andere het gevolg van hoe ze behandeld werd. Ze was getraumatiseerd, maar mocht van de politie met niemand praten. Bovendien werd de moeder van Sharleyne geconfronteerd met suggestieve vragen van de politie, stelt Van Jaarsveld.Paul van Jaarsveld vindt dat de rechter de schadevergoeding die Victor Remouchamps indiende niet in behandeling moet nemen. Remouchamps wil 100.000 euro hebben van zijn ex Heleen J., vanwege de trauma's die hij opliep door de dood van Sharleyne. "Een astronomisch bedrag", aldus Van Jaarsveld.De eis is op het laatste moment ingediend door een advocaat en dat is onredelijk, volgens Van Jaarsveld. Daarnaast twijfelt hij aan de echtheid van de verklaring van een psychiater die een posttraumatische stressstoornis vaststelt. "De brief is niet afgedrukt op briefpapier van GGZ Friesland en bevat schrijffouten."Het Openbaar Ministerie liet vanmorgen weten dat een schadevergoeding van 30.000 euro genoeg zou zijn.