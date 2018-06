Deel dit artikel:











Voorwaardelijke taakstraf voor bedreigen van vader

ASSEN/NIEUW-DORDRECHT - “Ik ga je doodmaken, ook al moet ik daarvoor zitten”, riep een 21-jarige Emmenaar op 13 maart van dit jaar naar zijn vader. De rechter legde de man maandag voor bedreiging van zijn vader en diefstal van geld van zijn ouders een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur op.

“Hun wil is wet, maar ik heb zelf ook een mening”, legde de Emmenaar in de Asser rechtbank het conflict in de woning van de ouders in Nieuw-Dordrecht uit. “Het was boosheid, frustratie.”



Diefstal geld

Een jaar eerder - in januari 2017 - deden de ouders ook al aangifte tegen hun zoon, toen vanwege diefstal van geld. Tijdens het doornemen van de bankafschriften, stuitte vader op vier voor hem onbekende betalingen. Er bleek voor in totaal bijna 80 euro gepind te zijn bij een supermarkt in het dorp. Op camerabeelden was te zien dat de betalingen waren gedaan door hun zoon.



Deze zaak werd later geseponeerd, maar na de bedreiging weer opgepakt. “Naar de politie gaan en je zoon aangeven. Dat is een behoorlijke stap”, vertelde de officier van justitie. “En dan wordt de eerste zaak geseponeerd en moet je later weer die stap nemen. Dat is toch wel wat.”



Begeleiding

De man woont inmiddels zelfstandig in Emmen en heeft geen contact meer met zijn ouders. “Dat wil ik nu ook niet”, zei hij daarover. Naast de voorwaardelijke taakstraf met een proeftijd van 2 jaar, legde de rechter de man ook ambulante begeleiding en meldplicht op.