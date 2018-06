Vier jaar cel voor internetoplichter

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft een man veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor grootschalige internetoplichting en identiteitsfraude.

De ICT-expert uit Sneek had de cybercrime bekend. Onder zijn slachtoffers waren zeker zeventien Drenten De 37-jarige man bouwde webwinkels voor bedrijven. Daarin verborg hij een script waarmee hij tussen 2012 en 2016 inloggegevens van klanten wist te achterhalen. Hij kon zo in duizenden mailboxen komen.De man verdiepte zich urenlang in de levens van de gedupeerden. Door zich voor te doen als zijn slachtoffers wist hij hun familie en vrienden op te lichten, onder meer via Facebook. Ook bestelde hij op internet op andermans naam producten om die weer te verkopen. Het geld gebruikte de man voor zijn drugs- en gokverslaving. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij ruim 100.000 euro buitgemaakt.De rechtbank wil met de straf een ,,afschrikwekkend signaal" afgeven. ,,Cybercrime neemt in de huidige maatschappij een grote vlucht en is eenvoudig op grote schaal te plegen", aldus de rechter, die het handelen van de man ,,professioneel en geraffineerd" noemt.De volgens psychisch deskundigen hoogbegaafde man werd in 2016 aangehouden. Hij was toen op zijn laptop met circa duizend accounts tegelijk bezig.De aanklager had vier jaar onvoorwaardelijk geëist. Voor het voorwaardelijke deel dat de rechtbank nu heeft opgelegd, geldt de verplichting dat de man zich onder reclasseringstoezicht moet stellen. Het oplichten was volgens hem te wijten aan zijn drugsgebruik, maar hij zegt te zijn afgekickt.