Nieuwe sporthal-, theater- én bibliotheekcomplex Zuidwolde kost elf miljoen

ZUIDWOLDE - Bij de gemeente noemen ze het een multifunctionele accommodatie, oftewel MFA. Maar voor het plan in Zuidwolde ter vervanging van de inmiddels 43 jaar oude Wessels-Boerhal is die term amper voldoende.

De gemeente De Wolden denkt inmiddels aan een sporthal met twee sportzalen, een theaterzaal, fitnessruimte, bibliotheek, cursusruimte én ontmoetingszalen. Het complex zou tien tot elf miljoen euro gaan kosten.Het vorige college wilde aanvankelijk 2,5 tot 5 miljoen euro investeren. Nu is dat het dubbele. Wethouder Jan van 't Zand: "Het is een behoorlijk groot plan voor een gemeente als De Wolden en dat vergt enige daadkracht. We gaan op zoek naar partners, maar het grootste deel van de investering moet bij de gemeente zelf vandaan komen."Het idee om de vervanging van de Wessels-Boerhal aan te grijpen voor een veel omvangrijker nieuwbouwplan ontstond vorig jaar in de gemeenteraad. Het naast de sporthal liggende ontmoetingscentrum De Boerhoorn is namelijk ook van net na de oorlog en even zwaar gedateerd. Raadslid Gerrie Hempen van Gemeentebelangen zei daarom dat het moment daar was om 'een stapje verder te gaan'.Sindsdien heeft de gemeente De Wolden een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De huidige gebruikers van de sportvoorzieningen, verenigingen, culturele instellingen en bijvoorbeeld omwonenden hebben in dat onderzoek hun zegje kunnen doen en hun wensen kenbaar gemaakt.Volgens wethouder Jan van 't Zand blijkt dat er een breed draagvlak is voor de realisatie van een MFA. Jan van 't Zand: "De omwonenden en mogelijke gebruikers zijn enthousiast over de mogelijkheden. We krijgen veel positieve signalen."Nieuw in de planvorming is de verhuizing van de bibliotheek uit haar huidige pand naar de nieuwe accommodatie. Daarmee zou het huidige bibliotheekgebouw in Zuidwolde leeg komen te staan. De gemeente wil de bibliotheek helpen een nieuwe invulling voor het pand te vinden.Opvallend is ook de bouw van een theaterzaal. Van 't Zand: "Geen Tamboer of Ogterop want daarvoor gaan we naar Hoogeveen of Meppel toe. In het voorstel van de raad gaat het om een een intiem en sfeervol theater. Dus een kleinschalige cultuur- en theaterzaal met vast podium waar verschillende voorstellingen gegeven kunnen worden."De gemeenteraad neemt dit najaar een besluit over het plan. Eerst gaat de raad nog bij andere vergelijkbare accommodaties een kijkje nemen. Daarna krijgen de raadsleden de keus uit drie varianten van het plan.