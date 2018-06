Deel dit artikel:











Man met jerrycans met benzine dreigt huis in Havelte in brand te steken

HAVELTE - Aan de Kielakker in Havelte is vanmiddag een 48-jarige man uit het Friese Haule aangehouden die dreigde een huis in de brand te steken.

De man had twee jerrycans met benzine en een mes bij zich. Wat de relatie is tussen de betreffende woning en de man is niet bekend. Hij wordt momenteel verhoord door de politie.