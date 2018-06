MotoGP-voorbeschouwing: 'In Assen worden de knapen van de mannen gescheiden'

MOTORSPORT - Kan Jorge Lorenzo de stijgende lijn doortrekken naar de TT in Assen? Dat wordt volgens NOS-commentator Hans van Loozenoord de grote vraag tijdens de MotoGP-wedstrijd op zondag 1 juli.

Als Márquez zijn hersens gaat gebruiken en geen overbodige risico's gaat nemen, dan wordt het moeilijk om een achterstand van 49 punten in te lopen. Hans van Loozenoord

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.