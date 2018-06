Fresenius en FNV zijn eruit; stakingen definitief van de baan

EMMER-COMPASCUUM - De FNV is definitief akkoord met gezondheidsbedrijf Fresenius, dat onder meer een vestiging in Emmer-Compascuum heeft.

De twee partijen waren aan het steggelen over de cao. De vakbond kwam met een voorstel en stelde een ultimatum voor afgelopen vrijdag. Daarop reageerde Fresenius met een tegenvoorstel. Dat heeft FNV aan de leden voorgelegd en die zijn er akkoord mee gegaan.Veranderingen in de cao zijn onder meer: een driejarige cao in plaats van een tweejarige, de loonstijging naar 7,2 procent en verlenging van het sociaal plan.Als Fresenius niet was ingegaan op het voorstel, waren de leden gisteren en vandaag gaan staken.