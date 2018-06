GGZ Drenthe komt met informatiepunt om verdachte kinderpsychiater

EMMEN - Op de site van GGZ Drenthe komen telefoonnummers en informatie te staan naar aanleiding van de kinderpsychiater die van seksueel misbruik wordt verdacht.

De 66-jarige man uit Makkinga, die tussen 2015 en 2017 werkzaam was bij GGZ Drenthe, werd vorige week donderdag in Nepal opgepakt. Hij heeft kinderen in Emmen, Meppel en Hoogeveen behandeld."Als er vragen zijn over de betreffende situatie kun je met ons bellen", zegt Jolande Ubels van GGZ Drenthe. "Dat nummer staat op de site. Het andere telefoonnummer die er vermeld staat is van de zedenpolitie. Die kun je contacteren als je aanwijzingen hebt van ontoelaatbaar gedrag van deze man."Tot nu toe zijn er nog geen bezorgde telefoontjes binnengekomen, zegt Ubels, die de psychiater zelf niet kent. Ook voordat het nieuws naar buiten kwam zijn er geen meldingen over de man geweest.De 66-jarige man uit Makkinga werd donderdag in de Nepalese hoofdstad Kathmandu op heterdaad betrapt met een 15-jarige jongen op zijn kamer. Hij wordt verdacht van sekstoerisme en kindermisbruik.