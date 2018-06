Deel dit artikel:











Bewoners Anholt in Assen 'dampend' in TT-sfeer Verzorgingstehuis Anholt in Assen wordt in de TT-sfeer gebracht (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Anholt, in het centrum van Assen, zit altijd middenin het TT-feestgedruis, maar haalt de TT dit keer ook zelf in huis (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Het duurt even voordat de benzinedampen opgetrokken zijn in de recreatiezaal van Anholt in Assen. Maar de geur past helemaal bij de TT-sfeer waarin het verzorgingstehuis sinds vanmiddag gehuld is.

Geschreven door Margriet Benak

Een bijzonder tafereel is het wel: een ronkende Yamaha die tussen de schuifdeuren van Anholt de ontvangsthal binnenrijdt en vervolgens doorbromt naar de recreatiezaal.



Geweldig die motorgeur

De geur van benzine wordt door enkele bewoners, die zelf ook jarenlang motorreden, met open armen ontvangen. "Dit is geweldig, heerlijk die motorgeur. Het is net alsof ik weer langs de baan zit", zegt cliënt Roel Mulder, zelf motorrijder geweest en nog altijd fervent TT-liefhebber.

Mulder zit volgend weekend ook zeker langs de baan op het TT Circuit, maar wel in een scootmobiel. Noodgedwongen, want door een beroerte is motorrrijden voorgoed verleden tijd.



Motorsfeer in huis

In de recreatiezaal van Anholt, waar Roel Mulder woont, is voor het eerst een kleine TT-expositie ingericht. Onderdelen van de collectie: een heuse racemotor, echte motorpakken die ook op de TT zijn geweest, laarzen, een motorhelm en dozen met motorboeken. Ook een usb-stick met daarop historische TT-beelden voor op de televisie, TT Festival-shirts en petjes moeten de komende dagen zorgen voor een gezellige motorsfeer in huize Anholt.



De activiteit vloeit voort uit een verzoek van het management van Anholt aan de gemeente Assen en het TT Festival. "We hebben altijd een speciale activiteitenweek en nou leek het ons leuk om dat dit keer helemaal in het teken van de TT te houden. Met ook spullen van de TT", zegt activiteitenbegeleidster Heleen Zantman. "Na contact met de gemeente is dat helemaal gelukt."



Middenin feestgedruis

Verzorgingstehuis Antholt zit in het stadscentrum en daarmee ook een week lang middenin het TT-feestgedruis, met muziekoptredens en de TT-kermis. "En daarom vinden gemeente en het TT Festival het belangrijk dat we een goede onderlinge relatie hebben. Er is dagenlang een hoop lawaai buiten, maar binnen moet de sfeer ook leuk blijven", zegt projectleider Sander ten Bosch van het TT Festival Assen.



'Mijn hart gaat open'

Antholt-cliënt en oud-motorrijder Victor Reinders, die als gevolg van Parkinson sinds drie jaar aan de rolstoel gekluisterd is, reageert enthousiast als de Yamaha binnenrijdt en voor zijn neus op de standaard wordt gezet. "Mijn hart gaat open, dit is zo mooi en die geur is heerlijk. Ik zou de sleutels maar uit het contact halen, anders rijd ik zo op die Yamaha weg."



De TT-expositie bij Anholt in de recreatiezaal zou volgens activiteitenbegeleidster Zantman eigenlijk elk jaar moeten terugkomen. Aan projectleider Ten Bosch van het TT Festival zal het in elk geval niet liggen. "Dit is een supergeweldig initiatief waar we heel graag aan meewerken. En als het volgend jaar weer moet, dan zeg ik zeker geen nee."