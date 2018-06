Assen krijgt zijn eigen 4 Mijl

ASSEN - Assen krijgt dit jaar een eigen 4 Mijl. In navolging van Groningen, Emmen en Meppel komt de iconische hardloopwedstrijd op 15 september naar de Drentse hoofdstad.

Start en finish van de 4 Mijl zijn in de wijk Marsdijk. Daar vervangt de hardloopwedstrijd van 6,43 kilometer de Marsdijk Run.Organisator Bert Jan Marree kijkt uit naar de eerste editie. "We rekenen toch op zo'n vijf- tot achthonderd deelnemers. Achthonderd is ook het maximum dit jaar. Mocht het een succes zijn, dan kijken we volgend jaar of we het kunnen uitbreiden", zegt Marree.De route van de hardloopwedstrijd start in het Anne Frank Park en gaat dan richting het Noord-Willemskanaal. Vanaf daar gaan de lopers over de Taarlosebrug en de hoge fietsbrug van het Markepad weer naar het Anne Frankpark.Iedereen die wil deelnemen mag volgens Marree meedoen. "Er is een scholencompetitie voor basisschoolkinderen. Vanaf twaalf jaar mag je onder begeleiding meelopen en vanaf zestien jaar kan iedereen zelf meedoen", vertelt Marree.In totaal zijn er jaarlijks zes grote hardloopevenementen in Assen die overkoepeld worden door Assen Runs . Bij alle wedstrijden kunnen deelnemers punten verdienen, die meetellen voor een eindklassement. De TT-Run, op 23 juni, is de eerstvolgende competitieloop. Straks op 15 september zijn met de eerste editie van de 4 Mijl van Assen ook wedstrijdpunten te verdienen.Voor de scholencompetitie is de 4 Mijl van Assen straks de officiële start van het nieuwe seizoen.