Video: Bezoek op de dassenburcht

Niet alleen dassen genieten van hun dassenburcht. Dat blijkt uit cameravalbeelden van Lizette en Bart van Buren, die de beelden gebruiken voor de dassentelling in de Drentsche Aa.

Op de beelden verschijnen namelijk niet alleen dassen, maar ook reeën, een haas en konijnen. En van die laatste hebben we deze week opnames.Dassen en konijnen kunnen het overigens prima met elkaar vinden. De dassen zorgen voor de verblijfplaats, de konijnen houden de plantjes en struiken kort. "Ze hebben geen ruzie met elkaar en de dassen eten de konijnen ook niet op", zegt boswachter Pauline Arends.We zagen vorige week een video van een zingende draaihals. De vogel is sinds de eeuwwisseling een zeldzame verschijning in ons land en in Drenthe wordt hij maar heel zelden gezien.De draaihals is familie van de specht. Het verschil met de specht is dat hij niet zijn eigen hol maakt, maar op zoek gaat naar een hol van een specht om in te wonen.