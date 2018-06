Deel dit artikel:











Waarom Midden-Drenthe geen beleid heeft voor zuipketen Er is in Midden-Drenthe weinig controle op zuipketen (foto: RTV Drenthe)

BEILEN – Met het sluiten van discotheek Afslag 30 en andere uitgaansgelegenheden in de buurt van Midden-Drenthe ontstaat de angst dat jongeren naar zuipketen trekken. De controle van de gemeente is bij die zuipketen minimaal.

Geschreven door Josien Feitsma

"Afslag 30 was veilig en vertrouwd. Ik denk dat jongeren straks plekken op gaan zoeken waar geen controle meer is. Ik vind dat geen goede ontwikkeling," zei Harold Kamps van welzijnswerk Midden-Drenthe eerder bij de sluiting van Discotheek Afslag 30. Hij vindt het een goed idee als de gemeente nog een keer naar een ketenbeleid kijkt.



“In de Wolden is een goed ketenbeleid waar aan de ene kant preventief door jongerenwerk wordt gekeken en bijvoorbeeld de brandweer toezicht houdt op ruimtes. Zo ga je ook met gebruikers en eigenaren van het terrein kijken hoe je het doet met veiligheid. En dat kan bijvoorbeeld alcohol zijn, maar ook de inrichting van de ruimte. Het zou wat mij betreft een goede insteek zijn”, zegt Kamps.



Waarom geen ketenbeleid?

Als typische plattelandsgemeente zou je verwachten dat Midden-Drenthe net als gemeente De Wolden een speciaal beleid heeft voor keten. Maar volgens burgemeester Mieke Damsma blijft het met de wet- en regelgeving bij de Algemene Plaatselijke Vordering op openbare plekken. Regels opstellen voor zuipketen bij mensen thuis is volgens haar praktisch onmogelijk.



“Als jij het leuk vindt om af en toe feestjes te organiseren dan is dat ten eerste moeilijk allemaal te kunnen zien. We hebben natuurlijk een hele grote gemeente in oppervlakte. Ten tweede is de handhaving lastig. We hopen daarom ook echt dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.”



Daarvoor in de plaats doet de gemeente veel aan kennisgeving van de gevolgen van alcohol onder de jeugd. “Dus veel meer bewustmaken van wat het met je doet en dat het drinken ervan tot je achttiende gewoon wettelijk niet mag.”



Maar de keten laten registreren en controleren door de brandweer gebeurt nog niet.



Keet Heppie in Midden-Drenthe

Jeroen Hepping heeft samen met vrienden een keet. Hij snapt dat er beter naar veiligheid moet worden gekeken. “Ik denk niet dat iedereen echt aan de veiligheid denkt. Je hebt wel van die hokken die echt gemaakt zijn door beunhazen en dat is allemaal aan elkaar geknoopt.”



Het kippenhok is omgetoverd tot zuipkeet. Een vriend die studeert voor elektricien heeft de stroom aangelegd. Zijn vader houdt toezicht op de veiligheid, maar de jongens zelf nemen wat betreft het alcoholgebruik de verantwoordelijkheid.



Ook het alcoholgebruik onder minderjarigen in keten in de gemeente ontkent hij niet. “Het politiek correcte antwoord is 18 jaar. Maar iedereen weet dat iedereen wel wat eerder begint.”

Maar of een ketenbeleid de oplossing biedt, betwijfelt hij. “Het lijkt mij alleen maar lastig. Je hebt er veel werk van. Maar als het er komt, dan is het niet anders.”



Wat merkt de GGD?

Ook GGD Drenthe ziet zoveel voor- als nadelen van een ketenbeleid. “De keten nemen een belangrijke plaats in de lokale gemeenschap. Ze zijn een bindende factor tussen jongeren en hebben een positieve sociale functie. Maar dat neemt niet weg dat het samenkomen van jongeren in keten ook risico’s met zich meebrengt. Het gaat dan om risico’s van overmatig alcoholgebruik, maar ook over aspecten als brandveiligheid en overlast voor buurtbewoners", zegt Inge Dijkstra, gezondheidsbevorderaar GGD Drenthe.



En met die overlast valt het volgens Damsma wel mee. “Maar als er iets extra’s gedaan kan worden”, zegt ze, “dan gaan we kijken of dat ketenbeleid voor Midden-Drenthe ook zou kunnen passen.”