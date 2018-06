Geen straf voor dierenpornopoliticus

MEPPEL - Vier mannen die volgens YouTuber Sven van der Meulen uit Meppel seks hadden met dieren en dierenporno verspreidden, krijgen geen straf. De politie heeft de zaak onderzocht en vindt dat de heren niets strafbaars hebben gedaan.

Een van de mannen was tot kortgeleden actief als fractievoorzitter van een politieke partij. Van der Meulen heeft nooit bekend gemaakt van welke partij de man lid is en waar hij vandaan komt. In april deed Van der Meulen aangifte tegen de mannen , nadat hij hen had ontmaskerd in zijn onlineprogramma op YouTube-kanaal Vrije Volgels.De politie heeft de mannen opgezocht en met hen gesproken. Sven vindt het jammer dat de politie er verder geen zaak van maakt, maar hij onderneemt geen verdere stappen.Van der Meulen spoorde de mannen op via een website die wordt gebruikt door mannen die homoseksueel sekscontact zoeken. De site wordt volgens Van der Meulen ook gebruikt voor mensen die op zoek zijn naar een avontuurtje met een hond, paard of varken. Seks met dieren is sinds 2010 strafbaar in Nederland.