'Sekstherapeut' voor minderjarigen uit Eelde krijgt voorwaardelijke celstraf

EELDE - Een 62-jarige man uit Eelde die zich op internet aanbood als sekstherapeut voor minderjarige meisjes, is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf.

Het Openbaar Ministerie had volgens RTV Noord een jaar cel geëist, waarvan negen maanden voorwaardelijk.De man is schuldig aan het voorbereiden van seksueel misbruik van een minderjarige en aan het mailen van een naaktfoto van zichzelf. Al was deze foto gericht aan een volwassene, maar dat wist hij niet.Het SBS6-programma 'Undercover in Nederland' ontmaskerde de man in een huisje op een vakantiepark in Lauwersoog. Daar dacht hij een afspraak te hebben met een 14-jarig meisje en een 28-jarige vrouw. Zij is een medewerkster van het tv-programma. Bij de afspraak was geen meisje aanwezig. De vrouw vertelde dat die later zou komen. Ondertussen werd de politie ingeseind.Toen de man en de vrouw in gesprek waren over verregaande seksuele handelingen, haalde de man een massagetafel tevoorschijn. Ook had hij attributen als olie, handboeien, condooms en een masker bij zich. Hij werd meteen aangehouden door de politie.Volgens de rechtbank was de man uit op seks. Hij had niet alleen seksspeeltjes, maar ook condooms bij zich. "De man had criminele intenties met de 14-jarige", aldus de rechtbank. Dat hij een naaktfoto stuurde naar een niet-bestaand persoon, doet daar volgens de rechtbank niets aan af.Toch kan de daad de man niet geheel worden toegerekend. Hij lijdt aan een vorm van dementie, waardoor hij grensoverschrijdend gedrag vertoont. Om te voorkomen dat de man weer de fout in gaat, moet hij een aangepaste therapie volgen.Een proeftijd van vijf jaar dient als extra stok achter de deur. Daarbij moet de man meewerken aan controles van zijn computer.