Emmen opnieuw decor tijdrit Topcompetitie Tijmen Eising rijdt een thuiswedstrijd in Emmen (foto: Topcompetitie/Flickr)

WIELRENNEN - In Emmen wordt woensdagavond de tijdrit van de Topcompetitie verreden. Het is de zesde wedstrijd in een serie van acht wedstrijden die meetelt voor het eindklassement.

Geschreven door Karin Mulder

De beste amateurs van het land leggen in Emmen een afstand van 28 kilometer af. De start is aan de Westenesserstraat en de finish is bij de tunnel aan de Hondsrugweg.



De eerste renner zal om 17.00 uur starten en de finish van de laatste renner wordt rond 21.15 uur verwacht. In totaal gaan er zo'n 90 renners van start.



Drentse deelnemers

In Emmen staan woensdagavond zes Drentse renners aan de start. Tijmen Eising en Justin Kloese komen uit Emmen. Ook sprinter Jeff Vermeulen uit Exloo is erbij. Hij won afgelopen weekend nog het criterium in het Wielerweekend Roden en de Ronde van de Kerspelen. Daarnaast zijn Stan Wijkel uit Holsloot, Chiel Smit uit Zuidwolde en oud-Emmenaar Gert-Jan Bosman ook van de partij.



Ook de winnaar van vorig jaar in Emmen: Piotr Havik staat weer aan de start.



Ottema leider in Topcompetitie

Rick Ottema is na vijf wedstrijden de leider in de tussenstand van de Topcompetitie. Na de tijdrit in Emmen volgen nog de klimtijdrit in Vaals en de Eurode Omloop.