Treant-personeel en bezorgde burgers demonstreren in Stadskanaal

STADSKANAAL - Een delegatie van medewerkers van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen sloot zich vanavond aan bij een demonstratie in Stadskanaal. Daar demonstreerde het burgerinitiatief 'Red ons Refaja' tegen de voorgenomen sluiting van de afdeling verloskunde van het Refaja Ziekenhuis.

De actie tegen de voorgenomen sluiting van de afdeling verloskunde trok volgens RTV Noord zo'n 150 actievoerders. Volgens de gemeente Stadskanaal waren er ongeveer 75 personeelsleden van Refaja bij de commissievergadering aanwezig.De actie is onderdeel van een groter protest tegen de sluiting van afdelingen in ziekenhuizen van zorggroep Treant. Eerder demonstreerden medewerkers van mede-Treantziekenhuis Bethesda al met een lawaaiprotest in Hoogeveen tegen de sluiting van de kinderafdeling.Sita van der Veen van de actiegroep Red ons Refaja zegt dat de demonstranten vrezen voor meer sluitingen. "We zijn bang voor het helemaal verdwijnen van de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen. Dan is er straks alleen maar een groot ziekenhuis in Emmen", zegt Van der Veen.De actievoerster snapt bijvoorbeeld zelf niet dat er geen kinderartsen in Nederland zijn die in het Noorden willen werken. "Dat kan ik me echt niet voorstellen. Maar als het zo is, waarom maakt Treant het dan niet aantrekkelijker om hier in de regio te wonen? Regel bijvoorbeeld een woning voor ze", aldus Van der Veen.Omstanders gaven aan de opkomst teleurstellend te vinden en er meer van te hebben verwacht. Raadsnestor Ingrid Sterenborg (ChristenUnie) geeft aan dat het niet in de cultuur van Stadskanaal zit om actie te voeren.Maar de organisatie is met dat aantal is tevreden. "Het was meer dan ik had verwacht", zegt initiatiefnemer Henri Veldpaus. "Er blijkt draagvlak te zijn voor het in stand houden van de afdeling verloskunde."De actie werd gehouden voorafgaand aan de raadscommissie waar Treant topvrouw Carla van der Wiel en diens collega-bestuurder David Post in gesprek gaan met de gemeenteraad van Stadskanaal. Onderwerp van gesprek is het voorgenomen besluit om de afdeling verloskunde te sluiten.Actievoerster Van der Veen is blij dat Van der Wiel aan de tand wordt gevoeld. Ze vindt dat er te veel wordt gekeken naar de markt, in plaats van naar de menselijke kant van het verhaal: "De zorg komt hier in het Noorden echt in het gedrang. Als alle plannen, ook van de minister, zo doorgaan, dan gaat dat mensenlevens kosten."