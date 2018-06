Directeur Dina Boonstra zwaait af bij NDC Mediagroep

ASSEN - Dina Boonstra vertrekt per 1 augustus als algemeen directeur bij NDC Mediagroep. Deze functie vervulde zij sinds 2014.

Toen zij in dat jaar werd aangesteld, werd er meteen een reorganisatie bij de noordelijke uitgever doorgevoerd. Dit leidde tot een noodzakelijke besparing, meldt Dagblad van het Noorden Vorig jaar nam NDC Mediagroep Boom Uitgevers Nieuwsmedia en Trendship over. Dit jaar was het de beurt aan communicatiegroep CMCG en het videoproductiebedrijf Pro-Time.Dina Boonstra kijkt met trots naar de ontwikkeling die het bedrijf heeft doorgemaakt: “NDC mediagroep heeft de afgelopen jaren haar leidende positie in de noordelijke samenleving herwonnen. De medewerkers werken vol zelfvertrouwen aan de uitvoering van de cross-mediale strategie. Ik ben er trots op aan dat proces leiding te hebben gegeven."Over haar vertrek is Boonstra kort: "Het bedrijf en de medewerkers gaan een nieuwe fase in. Daar hoort ook nieuw leiderschap bij.”NDC Mediagroep is de uitgever van onder andere Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, zeven nieuwsbladen, 44 huis-aan-huisbladen.