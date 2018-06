Gemeenteraad Stadskanaal: Treant richt zich te veel op Drenthe

STADSKANAAL - Bestuursvoorzitter Carla van der Wiel van zorggroep Treant is vanavond aan de tand gevoeld door de gemeenteraad van Stadskanaal. De raad wil dat de zorggroep een nieuwe visie ontwikkelt.

De gemeenteraad van de Groningse gemeente vindt dat het Van der Wiel aan visie ontbreekt en dat Treant zich meer moet focussen op de omgeving waarin zij werkt.Treant moet van de raad een nieuwe visie ontwikkelen, zodat de afdelingen Verloskunde en spoed-Kindergeneeskunde van het Refaja ziekenhuis open kunnen blijven. Treant wil die afdelingen van het ziekenhuis in Stadskanaal sluiten en overhevelen naar Emmen.Als mogelijke oplossing denkt de gemeenteraad aan samenwerking met het ziekenhuis in Scheemda. Nu richt Treant zich volgens de raad te veel op Drenthe, maar vergeet de zorginstelling dat het Refaja ziekenhuis in de provincie Groningen staat.Bij het gemeentehuis demonstreerden medewerkers van Treant tegen het sluiten van afdelingen in het Refaja en het Bethesda in Hoogeveen.