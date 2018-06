Assenaar lanceert lespakket PETS om pesten te stoppen

ASSEN - Zijn ultieme doel is dat pesten stopt. Want Assenaar Brian op de Dijk weet als geen ander hoe het is om gepest te worden. Maar hij verwerkte zijn jeugdtrauma door er een film over te maken. En nu komt hij met een lespakket.

P.E.T.S. Zo heet de interactieve lesmethode die de 25-jarige Assenaar net gemaakt heeft. Centraal daarin staan acht korte films, waar omheen opdrachten voor scholieren zijn bedacht."P.E.T.S. staat voor 'Probeer Eens Te Stoppen'. Maar de pets kun je ook zien als middel, om mensen wakker te schudden en ze ervan bewust te maken waarmee ze bezig zijn als pestkoppen. En mijn logo is een rode opgestoken hand, symbolisch voor Stop!", vertelt Op de Dijk.Het anti-pest-lespakket is geschikt voor zowel basisscholen als voortgezet onderwijs. Met een grote kick off wil de Assenaar het lanceren in september, in het weekend voor de Week tegen Pesten van 17 tot en met 21 september.De Assenaar maakte vorig jaar al een film, de Confrontatie II, waarin pesten centraal staat. De film, waarvoor hijzelf het scenario schreef, en ook de productie en regie deed, draaide in twee bioscopen en ging vervolgens langs 40 scholen."De film maakte veel reacties los. Veel mensen die hem hadden gezien en ook van mijn eigen pestverhaal hoorden, vonden het heel moedig en zinvol dat ik op deze manier de gevolgen van pestgedrag bespreekbaar maakte. Dat stimuleerde mij om meer te doen. Zo kwam ik op het idee, om een interactief lespakket te maken."Het pakket bestaat uit acht korte films van 20 minuten; vier verschillende voor basisscholen en vier voor het voortgezet onderwijs. Acht verschillende thema's snijdt Op de Dijk in zijn films aan."Ik heb het over buitensluiten, pesterij om een vriendschap tussen een jongen en meisje, meidenvenijn, pesterij om een bijzondere hobby's, chantage na een snapchat, en pesterijen thuis. Allemaal zaken die herkenbaar zijn voor scholieren, maar dan wel op een manier in beeld gebracht dat het past in de huidige tijd. Er was al eens een lespakket tegen pesten, maar dat dateert nog van het jaar 2000. Toen was er nog geen social media, en dat is nu ook heel vaak een middel om te pesten", aldus Op de Dijk.Scholen hebben inmiddels al interesse getoond. De basis is volgens Op de Dijk dat ze de licentie van het lespakket kunnen downloaden, met één van de films en alle opdrachten erbij. Of ze Brian zelf ook als ervaringsdeskundige erbij halen in de klas, om zijn pestverhaal te horen, is hun vrije keuze. "Het kan, maar hoeft niet. Het enige wat ik wil is anderen hiermee helpen, en het liefst natuurlijk dat pesten helemaal stopt."