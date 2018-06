Deel dit artikel:











Stel uit Erica loopt de kop leeg naar Rome Een wandeltocht van Erica naar Rome (foto: Pixabay.com)

DALUM - Barry Gepken en Monique de Haas uit Erica zijn begonnen aan een bijzondere uitdaging: een wandeltocht van 2500 kilometer. Samen met hond Maurice. Ze wandelen via Duitsland naar Oostenrijk om vervolgens in Italië te eindigen in Rome.

Ze zijn nu twee dagen onderweg en bivakkeren in Dalum, net over de grens met Duitsland.



Bezinning

Met de tocht gaat een grote wens in vervulling. "Ik wil dit al twintig jaar", zegt Gepken. "Een vriend van mij heeft de tocht ook al eens gelopen. We doen het midden in het leven om te bezinnen. Waar gaan we heen en wat willen we in het leven. Voor iedereen is het goed om de kop eens leeg te lopen."



Rome is bewust gekozen, vertelt Gepken. "Rome is een heel bijzondere plek. Mensen lopen al 1000 jaar naar die stad. En ik ben opgegroeid in een positief katholiek nest. Rome is het doel, maar eigenlijk gaat het om het onderweg zijn."



Route

De route is twee jaar geleden in grote lijnen uitgezet. "Dat hebben we gedaan aan de hand van verhalen van anderen en van vrienden die ook geweest zijn", aldus Gepken. "We willen zo weinig mogelijk slapen in hotels. We hebben een tentje op de rug en zien waar we uitkomen. We gaan wildkamperen of bij mensen in de tuin. We lopen ongeveer 25 kilometer per dag en schatten een dikke honderd dagen onderweg te zijn. In oktober hopen we in Rome aan te komen."



Ontmoeting

De eerste bijzondere ontmoeting hebben ze al gehad. "We zochten gisteren in Dalum een plekje voor onderdak en wat te eten. We ontmoetten een vrouw en die heeft ons meegenomen. Toen bleek dat haar vader ook naar Rome was gelopen. Met de vader van een vriend van mij. Dat verzin je niet."