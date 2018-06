Moto2/3-voorbeschouwing: 'Bo Bendsneyder moet presteren om zich te handhaven in de Moto2'

MOTORSPORT - Liefst 28 coureurs hebben in de Moto2-klasse dit seizoen punten behaald. "Niemand domineert, de Moto2 is een hele leuke klasse geworden dit jaar", zegt NOS-commentator Hans van Loozenoord.

Het zou aardig zijn als Vrouwe Fortuna eens een beetje de kant van Bendsneyder op zou kijken. Hans van Loozenoord

hier

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Van de zeven verreden Grand Prixs zijn er vijf verschillende winnaars geweest: Francesco Bagnaia, Mattia Pasini, Lorenzo Baldassarri, Miguel Oliveira en Fabio Quartararo. "En moet je nagaan: alle coureurs die in Assen vorig jaar op het podium stonden in de Moto2 (Franco Morbidelli, Thomas Lüthi en Takaaki Nakagami, red.), rijden nu allemaal in de MotoGP. Zij zijn dus doorgestroomd naar de zwaarste klasse", zegt Van Loozenoord.De Italiaan Bagnaia gaat aan de leiding in het algemeen klassement met 119 punten. Hij won dit seizoen drie keer een Grand Prix en heeft één punt meer dan de Portugees Oliveira. "Als de KTM goed stuurt is Oliveira een regelrechte kanshebber. Die zie ik een heel end komen. Bagnaia kan ook heel ver komen en we moeten niet vergeten dat hij ooit zijn eerste Grand Prix gewonnen heeft in Assen, in de Moto3. Dus de nummers een en twee in het kampioenschap kunnen in Assen verrektegoed uit de voeten."De enige vaste Nederlandse Grand Prix-coureur in de Moto2 is dit seizoen Bo Bendsneyder. De 19-jarige Rotterdammer viel de laatste twee Grand Prixs uit en heeft nog geen punten behaald. In de eerste vijf Grand Prixs eindigde hij redelijk achterin (18, 28, 20, 16 en 16). "Ik hoop, ik mag toch wel zo chauvinistisch zijn, dat Bendsneyder zijn eerste puntje gaat pakken. Dat zou voor hem en het team mooi zijn", vindt Van Loozenoord.Vorig jaar deed Bendsneyder in Assen mee om de zege in de Moto3-klasse, tot hij zeven ronden voor het einde naast de baan kwam. Hij sloot achterin de kopgroep aan op plek elf en knokte zich in de laatste ronde naar voren. Hij ging de Geert Timmer-bocht als zesde in, maar botste bij het uitkomen tegen een andere coureur en ging onderuit. Hij gleed over de finish op plek tien, maar omdat hij niet in contact was met zijn motor, werd hij gediskwalificeerd."Wat vorig jaar gebeurd is, in die sprint naar de finish en dat-ie er glijdend over heenging, dat gun je helemaal niemand. Het zou aardig zijn als Vrouwe Fortuna eens een beetje zijn kant op zou kijken, maar dan moet er echt wel wat gebeuren hoor. Hij moet toch presteren om zich als coureur te handhaven in de Moto2. Je moet gewoon punten pakken. Het is zijn eerste volledige seizoen in deze klasse, maar je zult op een gegeven moment prestaties moeten neerzetten. Voor hem zou het het mooist zijn als het voor eigen publiek gebeurt. En hopen dat 'ie dan over dat dode punt heen is", zegt Van Loozenoord.1. Francesco Bagnaia (Ita) – 119 punten2. Miguel Oliveira (Por) – 118 punten3. Álex Márquez (Spa) – 94 punten4. Lorenzo Baldassarri (Ita) – 93 punten5. Xavi Vierge (Spa) – 70 puntenIn de Moto3-klasse gaat de Italiaan Marco Bezzecchi aan de leiding met 103 punten, gevolgd door zijn landgenoot Fabio Di Giannantonio (84) en de Spanjaard Jorge Martín (80). Volgens Van Loozenoord is Martín de grote kanshebber. "Hij heeft de meeste Grand Prixs gewonnen, drie stuks, maar is net zo vaak op zijn kokosnoot gegaan. Dus het is of winnen, of vallen. Hij staat bijna altijd vooraan, omdat hij supersnel kan kwalificeren."De verslaggever is ook onder de indruk van de man die momenteel bovenaan in het klassement staat. "Dat is een heel bijzonder jong talent. Hij is 19 jaar en heeft dit seizoen pas één Grand Prix gewonnen. Wel stond hij in totaal al vijf keer op het podium! Dit jaar is zijn absolute doorbraak. Hij heeft pas 29 Grand Prixs gereden, dat zijn nog geen volledige twee seizoenen samen."Naast Martín (3) en Bezzecchi hebben ook Albert Arenas, Enea Bastianini en Phillip Öttl een Grand Prix-overwinning op hun naam staan dit seizoen. "De Moto3 is vrij open, omdat een paar jongens het risico niet schuwen. Afgelopen weekend zagen we weer een groot aantal valpartijen. Ze rijden zo dicht op elkaar, dat als er één valt, er direct twee of drie in de grindbak eindigen", zegt Van Loozenoord.1. Marco Bezzecchi (Ita) – 103 punten2. Fabio Di Giannantonio (Ita) – 84 punten3. Jorge Martín (Spa) – 80 punten4. Enea Bastianini (Ita) – 68 punten5. Arón Canet (Spa) – 61 punten