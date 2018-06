Drugsonderzoek: politie valt elf panden binnen [update]

ASSEN - De politie heeft vanochtend twee mannen van 44 en 46 jaar uit Assen aangehouden in verband met een langlopend drugsonderzoek. De mannen worden verdacht van witwassen, fraude en handel in verdovende middelen.

In verband met het onderzoek heeft de politie op elf locaties huiszoekingen uitgevoerd. In zes panden in Assen en twee panden in Roden was de politie op zoek naar verdovende middelen, contant geld, gegevensdragers en administratie.In Assen gaat het om een zonnestudio, een verhuurder van opslagboxen, een administratiekantoor en drie woningen. Bij de invallen in Roden gaat het om een administratiekantoor en een tattoo-shop.De politie werd bij de doorzoekingen geassisteerd door een speciaal zoekteam van militairen. Die beschikt over geavanceerde apparatuur waarmee verborgen ruimtes achter muren of onder vloeren opgespoord kunnen worden.Behalve in Assen en Roden werden ook in Steenwijk, Amstelveen en Amsterdam huiszoekingen gedaan.De twee verdachten kwamen in 2016 en 2017 ook al in beeld, maar volgens de politie was er toen onvoldoende bewijs om ze te vervolgen. Nieuwe informatie leidde tot een vervolgonderzoek. Daaruit bleek dat de twee verdachten onverklaarbaar vermogen hadden.