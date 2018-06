Deel dit artikel:











Hunebed Diever niet goed zichtbaar Planten en bomen rondom het hunebed in Diever (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

DIEVER - Het hunebed in Diever wordt verwaarloosd. Dat vinden de vrijwilligers van de Historische Vereniging Gemeente Diever. Ze wachten al bijna een jaar op een plan van Staatsbosbeheer.

Het prehistorisch monument wordt door jongeren gebruikt als hangplek, er wordt tegenaan geplast, het ligt soms vol met afval, maar de grootste ergernis is het bosje eromheen. Dat vinden de vrijwilligers, die zes jaar geleden in samenwerking met Staatsbosbeheer al het groen gekapt hebben.



Nog geen duidelijkheid

"Wij willen dat het hunebed weer zichtbaar is vanaf de es", zegt Fred Jansen van de Historische Vereniging. "Het heet niet voor niets Steenakkerweg." Nu staan er koren in het veld, maar als het bos er niet had gestaan kon je het hunebed in de verte zien vanaf de weg aan de andere kant van het veld.



"Een paar jaar geleden hebben we het helemaal opgeknapt en zou Staatsbosbeheer het verder onderhouden, maar nu is alles weer opgegroeid. We hebben Staatsbosbeheer gevraagd om duidelijkheid en die hebben we nog niet. Daar zijn we wat gefrustreerd over."



De vereniging zou een samenwerking met Staatsbosbeheer willen zoals ze die nu ook hebben bij het Schepershuisje in Oude Willem. Dat wordt goed onderhouden volgens Jansen.



Opstellen beheerplan

Staatsbosbeheer wil voordat er wat kan gebeuren een beheerplan opstellen. Daarvoor is het in gesprek met verschillende partijen, zoals de gemeente, de provincie, de Historische Vereniging en omwonenden.



Boswachter Corné Joziasse: "We moeten rekening houden met wat iedereen wil, denk aan eventuele parkeerplekken, een prullenbak, fietsenrekjes enzovoort. Daarover zijn we nu in gesprek."



Broedseizoen

Het echte werk laat sowieso nog even op zich wachten, aangezien het momenteel broedseizoen is. Er kan na de zomer weer gesnoeid worden. Het is volgens Joziasse het streven om dan het plan klaar te hebben.