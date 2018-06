Stelling: Ik neem de griepprik, als mijn werkgever betaalt

ASSEN - Het was afgelopen winter voor flink veel mensen snotteren en kuchen: de griep was duidelijk aanwezig in Nederland.

Ruim achttien weken lang hield de griep Nederland in de greep en stuwde het verzuimpercentage in het eerste kwartaal op naar bijna vijf procent. Van elke duizend te werken dagen, werden er 49 verzuimd wegens ziekte. De laatste keer dat de verzuimpercentages zo hoog waren, was in de winter van 2002-2003. Volgens het CBS ontsnapte er geen enkele branche aan het verzuim en dat leverde behoorlijke financiële schade op voor werkend Nederland.Veel werknemers, vooral in de zorg en het onderwijs, nemen niet een griepprik. Dat zegt Leo Bil van ziektewet-uitvoerder Acture. Volgens hem kunnen werkgevers hun personeel niet dwingen om een griepprik te nemen, maar kunnen bedrijven de preventieve vaccinatie met geld aantrekkelijker wel maken.Wat doe jij: neem jij een griepprik als je werkgever hem betaalt? Of vind je dat onzin en vind je het best om je een paar dagen ziek te melden bij je werkgever?