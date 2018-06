Deel dit artikel:











Streekvervoer staakt vanaf maandag voor onbepaalde tijd Landelijke staking in streekvervoer (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

DEN HAAG - Werknemers in het streekvervoer leggen maandag in het hele land het werk neer. De buschauffeurs en het regionaal treinpersoneel beginnen een staking voor onbepaalde tijd, kondigt vakbond FNV aan. Reden is een al langer lopend conflict met de werkgevers in het streekvervoer over werkdruk en lonen.





Werknemers in het streekvervoer staakten al meerdere keren. Op 30 april en 1 mei hielden ze een landelijke staking, daarna kregen de acties regionaal een vervolg in estafettevorm.



