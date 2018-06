Hurry-Up gaat Europa weer in

HANDBAL - Hurry-Up is komend seizoen weer op Europees toneel actief. De club uit Zwartemeer gaat zich inschrijven voor de EHF Challenge Cup.

De halve finale van Hurry-Up tegen Sporting CP in 2017 nog een keer

"Wij willen ons graag meten met topclubs uit het buitenland, daarom hebben wij Europacup handbal voor het volgende seizoen in onze begroting verwerkt", aldus voorzitter Hendrikus VelzingJD Techniek Hurry-Up, zoals de club officieel heet, was in het laatste Europacup seizoen bijzonder succesvol. Het avontuur strandde pas in de halve finale tegen grootmacht Sporting Lissabon. De loting is 17 juli op het hoofdkantoor van de EHF in Wenen.Vorig seizoen schreef de club zich niet in voor het toernooi omdat dit niet paste binnen het budget.