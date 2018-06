Duivenmelkers ten strijde tegen roofvogels

DEN HAAG/WILHELMINAOORD - Nederlandse duivenmelkers hebben vanmorgen in Den Haag een petitie aangeboden om de toenemende overlast van roofvogels tegen te gaan. De petitie werd aan de Tweede Kamer overhandigd.

"Vooral in de periode februari-mei is het vreselijk," zegt duivenhouder Gert Jan Beute uit Wilhelminaoord. "Ik ben dit jaar wel al veertig duiven kwijt."De petitie is getekend door zo'n tienduizend mensen. Beute, die wereldwijd bekend staat als goeroe op het gebied van postduiven, zegt dat de roofvogels niet alleen de duiven opeten, maar ook kleine zangvogels. Hij hoopt dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit regels opstelt om de aantallen roofvogels terug te dringen.De Vogelbescherming liet eerder weten begrip te hebben voor deze problemen, maar zegt ook blij te zijn met de roofvogels, omdat die bijna uit waren gestorven in Nederland.