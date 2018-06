Komende tijd minder treinen door werkzaamheden aan spoor Zwolle

ZWOLLE/EMMEN - Drentse treinreizigers moeten vanaf zaterdag 30 juni tot en met zondag 15 juli goed opletten, want er rijden dan minder treinen in en rondom Zwolle.

In die periode wordt gewerkt aan het spoor. Er zullen grote aanpassingen gedaan worden om treinen richting Meppel en Emmen sneller in Zwolle te laten aankomen en vertrekken. Er zullen bussen rijden in plaats van treinen van en naar Zwolle in alle richtingen. De extra reistijd is 15 tot 45 minuten.Station Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland. In 2016 kreeg het 43.542 in- en uitstappers te verwerken