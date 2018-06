Militair Johannes Post Kazerne loopt brandwonden op na 'geintje' collega's

HAVELTE - Een slapende militair in de Johannes Post Kazerne heeft brandwonden aan zijn benen opgelopen na een 'geintje' van twee collega-militiaren.

Het duo stak tijdens een feestje, waarbij veel drank werd gebruikt, het dekbed van de slapende militair in brand, meldt het AD.Daarvoor gebruikten ze een spuitbus deodorant en een aansteker. Een van de twee spoot met de spuitbus en hield de brandende aansteker erbij. Daarbij vloog de broek van het slapende slachtoffer in brand. Hij liep eerste en tweedegraads brandwonden op.Volgens de mannen was het een uit de hand gelopen grap en niet de bedoeling om de militair te verwonden.Gisteren moesten ze zich verantwoorden voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Daar eiste de officier van justitie een werkstraf van honderd uur tegen de twee militairen. De mannen lopen bij een veroordeling ook kans hun baan te verliezen.