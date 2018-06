Fractievoorzitter VVD Stadskanaal kritisch over gang van zaken Treant

STADSKANAAL - Volgens Hans Klopstra, fractievoorzitter van de VVD in Stadskanaal, zet Treant Zorggroep in op een nieuw ziekenhuis langs de A28 en stoot daarmee de ziekenhuislocaties Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal af. Hij vreest dan ook het ergste als dat gebeurt. Gisteren confronteerde hij de Raad van Bestuur van Treant met de jaarcijfers.

"Ik zie in de jaarcijfers een hele grote Treant waar het op ’t oog wel goed gaat. Er zitten een aantal stichtingen in een moederstichting, waarvan het met de meeste wel goed gaat. Behalve waar de drie ziekenhuizen inzitten en een totale schuld van 130 miljoen euro is, waarvan jaarlijks 106 miljoen afgelost moet worden. Dat is bijna driekwart van de hele schuldenlast van de hele Treant-groep. En dat is heel zorgelijk."De liquiditeit bij Treant, het kasgeld, is volgens Klopstra kritiek. "Begin vorig jaar was er nog 120 miljoen en zo ineens, aan het begin van dit jaar, was dat teruggebracht naar 61.000 euro. Dat moest volgens voorzitter Carla van de Wiel van de huisbankier. Die eiste dat er afgelost wordt. Dat betekent dus eigenlijk dat er geen geld meer in de kas zit om dingen te betalen. Dat is echt zorgelijk."Gisteren heeft Van de Wiel in de gemeenteraad van Stadskanaal de voorgenomen Treant-plannen voor de toekomst besproken. "Ik heb Van de Wiel naar haar regiovisie gevraagd waarom ze de drie ziekenhuizen niet in de been wil houden. Een herhaald argument van haar is dat ze geen artsen kunnen vinden; en daar hebben we twijfels over. En het tweede wat ze zei, en da’s veel belangrijker, is dat Treant de keuze heeft om tientallen miljoenen te investeren in de huidige bestaande ziekenhuizen of in een nieuw te bouwen interventiecentrum langs de A28."Volgens Klopstra heeft Treant de keuze wat hun betreft wel gemaakt. "Daarmee zeggen ze, vrij vertaald, dat de huidige ziekenhuizen verdwijnen. Of, zoals een collega zei, pleisterplaatsen worden. Dat geldt dan niet alleen voor Stadskanaal, maar ook voor Emmen en Hoogeveen. Het gevolg is dat er nauwelijks iets van zorg overblijft."Kloptstra beaamt dat zo’n nieuw ziekenhuis langs de A28, met de nieuwste snufjes en technologieën, fijn is, maar het ook belangrijk is dat iedereen op bezoek kan in het ziekenhuis. De afstand mag geen volgens hem geen dwarsligger zijn. "Wij denken dat een nieuwe locatie mooi is, maar dat drie beter is."Volgens de fractievoorzitter heeft Treant weinig te besteden, omdat ze teveel heeft geïnvesteerd in een aantal zaken en de liquiditeit niet op orde heeft. "Treant heeft meer zorg aangeboden dan met de zorgverzekeraars was afgesproken en dat kost geld. Er is dus niet op de rem getrapt."Op de vraag of er wanbeleid bij Treant is gevoerd, durft Klopstra (in het dagelijkse leven advocaat) geen hard antwoord te geven. "Dat is een juridische term. Laat ik het zo zeggen: ik zou het anders hebben gedaan. Ik vind de situatie bij de Treant-ziekenhuizen echt wel ernstig."Tot slot heeft Klopstra een duidelijk mening over de situatie bij zorggroep: "Als het een commercieel bedrijf in pure zin zou zijn, dan zou ik zeggen: trek daar de stekker maar uit. Over en uit; opnieuw beginnen."Oplossingen zijn er volgens de fractievoorzitter wel. Zo moet de sfeer beter worden binnen de zorggroep, zodat artsen er weer willen werken en er dan vervolgens een prima basiszorg komt. "Dat is best een uitdaging, maar je moet het willen. En daar lijkt het aan te ontbreken bij Treant."