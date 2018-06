Deel dit artikel:











Staking bij Fokker in Hoogeveen Personeel van Fokker legt morgen het werk neer )foto archief RTV Drenthe'

HOOGEVEEN - Een deel van het personeel van Fokker in Hoogeveen legt woensdag het werk neer. Ze eisen van de werkgevers in de metaal een betere CAO.

Geschreven door Andries Ophof

Daarmee sluiten ze zich aan bij een landelijke staking van de vakbonden. De groep schrijft zich morgenvroeg om acht uur in als staker. Het personeel van Fokker in Hoogeveen sluit zich met de actie aan bij collega´s in Papendrecht, Woensdrecht en Amsterdam. Vorige week werd gestaakt bij vrachtwagenfabrikant DAF.



Meedelen in de winst

Personeel in de metaal wil een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook eist ze maatregelen om werk en privé beter met elkaar te kunnen combineren. Volgens Petra Bolster van FNV Metaal is het nu tijd dat werknemers mee gaan delen in de winst van de metaalbedrijven. "Ze verdienen een eerlijke cao met maatregelen om fit de finish te halen en waarbij overwerk eerlijk wordt betaald en vaste en flexwerkers gelijk betaald worden." Er moet volgens de bonden ook gesproken worden over het omzetten van flexcontracten in vaste contracten.



Volgens de bond zijn er bij Fokker in Hoogeveen grote achterstanden in de productie, omdat er geen technisch personeel te krijgen is. Ook groeit Fokker Hoogeveen uit haar jasje, en is zij bezig met uitbreiding van de fabriek. De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal.