Nog geen verontruste telefoontjes bij GGZ Drenthe over aangehouden kinderpsychiater

ASSEN - Bij GGZ Drenthe zijn na het openen van het speciale telefoonnummer in verband met de aangehouden kinderpsychiater nog geen meldingen binnengekomen van verontruste ouders.

De 66-jarige man uit Makkinga wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij werd vorige week in Kathmandu in Nepal opgepakt, nadat hij op zijn kamer op heterdaad werd betrapt met een 15-jarige jongen.De man werkte tussen 2005 en 2017 ook op verschillende vestigingen van GGZ Drenthe. Gisteren stelde de organisatie op de website een speciaal informatiepunt in waar mensen terecht kunnen met vragen.