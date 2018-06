Hoogstwaarschijnlijk geen Tesla-fabriek voor Noord-Nederland

ASSEN - Noord-Nederland lijkt naast een Tesla-fabriek te grijpen. Een tijdlang hoopte Drenthe de fabriek te mogen huisvesten. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk dus niet door.

Ook andere provincies hoeven niet te rekenen op de komst van een fabriek van miljardair Elon Musk, zo meldt nu.nl Zoals het er nu naar uitziet, komt de Europese Tesla-fabriek in Duitsland te staan. Het zou volgens Musk logisch zijn als de fabriek dan ook nog in de buurt van de Franse grens komt en ook nabij de Benelux-landen.Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en is op zoek naar een geschikte locatie. Drenthe voerde een tijdje campagne om in aanmerking te komen als Tesla-locatie. Gerard de Boer, campagneleider van Top Dutch, had in februari zelfs een bewegend billboard voor het hoofdkantoor van Tesla gezet. Top Dutch is een initiatief van ondernemers en bestuurders van de drie noordelijke provincies en probeerde Tesla via allerlei zaken te verleiden zich hier te vestigen.Tesla heeft in Tilburg al wel een afbouwfabriek en een servicewerkplaats.