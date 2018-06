Tynaarlo houdt ruim miljoen euro over

TYNAARLO - De gemeente Tynaarlo houdt 1,2 miljoen euro over van vorig jaar. Ondanks dat het sociaal domein meer geld kostte, komt de gemeente door verkoop van grond toch boven de streep uit.

De meevallers komen vooral uit het onderhoud van wegen, de algemene uitkering van het Rijk en in eigen bedrijfsvoering, en dus de verkoop van grond. Onder andere de verkoop van woningbouwkavels in Ter Borch en Groote Veen lopen goed. Daarnaast is het bedrijventerrein de Oude Tolweg inmiddels uitverkocht.De verkoop van grond levert de gemeente zo'n 9 miljoen euro op. Het college van burgemeester en wethouders wil dit bedrag tijdelijk reserveren voor een nog te bepalen bestemming.De extra kosten die de gemeente maakte voor jeugdzorg is een tegenvaller. Hier werd zo'n 1,6 miljoen euro aan besteed door de gemeente. De extra kosten komen doordat gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein, waar het Rijk dit eerder opving.Volgens de gemeente Tynaarlo is zowel het aantal cliënten als de kosten per cliënt echter gestegen, terwijl de gemeenten minder geld krijgen van het rijk in vergelijking met 2016.