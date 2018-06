Deel dit artikel:











Bouw nieuwe Boerhoorn in Rolde mogelijk vertraagd De 'oude' Boerhoorn in Rolde (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ROLDE - Het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) De Boerhoorn in Rolde is mogelijk later klaar dan aanvankelijk werd gedacht. Door de komst van een apotheek in het gebouw moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.





Lees ook: Nieuwe Boerhoorn in Rolde eind 2019 klaar

De planning was in eerste instantie om het nieuwe gebouw op oudjaarsdag 2019 op te leveren. "Dit zou nu maximaal een half jaar later kunnen worden", zegt wethouder Henk Heijerman. De nieuwbouw wordt tegen de bestaande sporthal aan gerealiseerd. In het gezondheidscentrum, dat in De Boerhoorn wordt gevestigd, zouden al twee huisartspraktijken en een fysiotherapeut zich vestigen. Door de komst van een apotheek moet er een extra etage op het gebouw. Dit is in strijd met het huidige bestemmingsplan en dus moet dit eerst weer voor worden gelegd aan de gemeenteraad.De planning was in eerste instantie om het nieuwe gebouw op oudjaarsdag 2019 op te leveren. "Dit zou nu maximaal een half jaar later kunnen worden", zegt wethouder Henk Heijerman. De nieuwbouw wordt tegen de bestaande sporthal aan gerealiseerd.