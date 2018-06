Deel dit artikel:











Slachtoffer steekpartij Emmen blijft vastzitten De steekpartij was aan de Laan van de Marel (foto: Persbureau Meter)

ASSEN/EMMEN - Een 36-jarige man die 26 januari zwaargewond raakte bij een steekpartij in een huis aan de Laan van de Marel in Emmen, blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.





'Uit het niets aangevallen'

Wat er precies is gebeurd



De jongste man wordt ook verdacht van poging tot doodslag. Hij is onder strenge voorwaarden vrij. De advocaat van de 36-jarige verdachte vroeg de rechtbank vandaag tijdens een regiezitting hem ook vrij te laten, maar dat vond de rechtbank te vroeg.



Getuigen horen

De advocaat vroeg de rechtbank ook om acht getuigen te mogen horen, onder wie vijf politieagenten, de 22-jarige verdachte en een derde verdachte. De rechtbank besloot dat hij alleen de twee verdachten mag horen bij de rechter-commissaris.



Op 5 september behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk. Hoewel de man die avond zelf met achttien steekwonden naar het ziekenhuis werd gebracht, wordt hij ook verdacht van poging tot doodslag. Hij zou zelf een 22-jarige plaatsgenoot in zijn nek en rug hebben gestoken.Wat er precies is gebeurd in het huis , is niet duidelijk. De 36-jarige Emmenaar zegt dat hij uit het niets met een mes werd aangevallen door de 22-jarige man en dat hij zich heeft verdedigd.De jongste man wordt ook verdacht van poging tot doodslag. Hij is onder strenge voorwaarden vrij. De advocaat van de 36-jarige verdachte vroeg de rechtbank vandaag tijdens een regiezitting hem ook vrij te laten, maar dat vond de rechtbank te vroeg.De advocaat vroeg de rechtbank ook om acht getuigen te mogen horen, onder wie vijf politieagenten, de 22-jarige verdachte en een derde verdachte. De rechtbank besloot dat hij alleen de twee verdachten mag horen bij de rechter-commissaris.Op 5 september behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk.