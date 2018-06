Deel dit artikel:











Mooiste man van Nederland woont in Drenthe Ennio Fafieanie zoekt een pak uit voor de strijd om de wereldtitel (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) De winnaar kreeg een sjerp en een kroon (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

VALTERMOND - Ennio Fafieanie uit Valthermond won zondag de titel Mister Supranational Netherlands. In december strijdt hij in Polen om de wereldtitel.

Veel ervaring met modellenwerk heeft Fafieanie nog niet: "Het was superspannend. Ik had echt niet verwacht dat ik ging winnen, want die andere jongens hebben heel veel ervaring."



"Ik heb er stiekem altijd al van gedroomd om in deze wereld te komen." Fafienie werd getagd in een oproepje voor modellen op Facebook. Toen hij reageerde werd hij direct uitgenodigd voor een castingdag.



Het mooiste aan zichzelf vindt Fafieanie zijn innerlijk: "Ik ben een nuchtere boer en dat heeft me heel erg geholpen in de finale."