Column: Tweets Tesla-topman zet Noorden op scherp, maar zijn ze serieus?

ASSEN - Hoe serieus neem je een tweet van de topman van Tesla als hij zegt dat Duitsland de beste plek is voor de bouw van een fabriek? In Noord-Nederland in ieder geval heel serieus. Maar is het niet gewoon een plaagstootje?

Elon Musk is de topman van Tesla. Hij wil in Europa een nieuwe fabriek bouwen. Een fabriek met een enorme omvang. Reden voor de drie noordelijke provincies om Musk via een zogeheten TopDutch-campagne zover te krijgen dat hij zijn fabriek ergens hier in het Noorden gaat bouwen. Dat kan in Drenthe, Groningen of Friesland zijn, maar ook op de Drents-Gronings-Duitse grens. TopDutch is een initiatief van een aantal noordelijke ondernemers. De overheid steunt de campagne. En het doel is inmiddels groter dan alleen Tesla: namelijk, Noord-Nederland neerzetten als regio voor nieuwe bedrijvigheid. Voor de nieuwe fabriek van Tesla, maar ook voor de chemie en de transportsector.Het Noorden is niet de enige regio met belangstelling. Zo ongeveer heel Europa is geïnteresseerd in een accufabriek van Tesla. En dat weet Elon Musk ook. Misschien was dat wel de reden om zijn tweet te plaatsen? In de tweet zegt Musk dat Duitsland de beste plek is om de gigafabriek te bouwen. Ergens op de grens met Frankrijk, dicht bij de Benelux. Zo expliciet heeft hij het nog nooit eerder gezegd.Gerard de Boer, een van de initiatiefnemers van TopDutch, moet er om lachen. Net als de andere initiatiefnemer, Stef van der Ziel. Samen zitten ze vanmiddag op kantoor in Groningen te kijken naar wat Elon Musk allemaal teweeg brengt met zijn bericht. WhatsApp-groepen in het Noorden ontploffen met vragen van deelnemers of hierop gereageerd moet worden, of het wel serieus is en of de strijd om de fabriek nu klaar is. TopDutch reageert wel.Maar hoe serieus is de tweet van Musk? Hij stuurt het bericht midden in de nacht. Een antwoord op iemand met twee volgers. Misschien wel van een 'fake-account'? Misschien is dat fake-account wel van hemzelf. En het is niet ondenkbaar dat hij met zijn bericht de Duitse auto-industrie nerveus wil maken. Even een plaagstootje uitdelen. De Duitse autobedrijven zullen met de sterke lobby vast niet accepteren dat de Amerikaanse fabriek in hun land komt. Het weerhoudt allerlei regio's in Europa niet om te reageren en zichzelf nogmaals onder de aandacht te brengen.Tesla heeft als fabriek een grote naam in de wereld. Elon Musk wordt gezien als de man die de auto-industrie gaat veranderen. Tot op heden heeft hij nog nooit winst gemaakt en verloopt de productie van een voor particulieren betaalbare elektrische auto niet naar behoren. Waar zou hij het geld vandaan moeten halen voor een Europese fabriek? Of zijn volgers moeten flink bijdragen.Alles wat hij zegt wordt serieus genomen. Ook in Noord-Nederland. Musk is een machtig man en weet hoe hij sociale media moet inzetten. Ook al is het een plaagstootje. Misschien wordt het weer tijd voor een noordelijke tegenreactie op een groot billboard voor het kantoor van Tesla in Silicon Valley. Met een knipoog wel te verstaan.Of onderschat ik de waarde van de tweets van Musk?