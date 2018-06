Deel dit artikel:











'Geen opzet in het spel bij aanrijding na Schuurfeest Wachtum' Er zou sprake zijn geweest van een ongeluk (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/WACHTUM - Geen poging tot zware mishandeling, maar een ongeluk. Dat was de conclusie van de officier van justitie over een vrouw die na het Schuurfeest in Wachtum vorig jaar op drie feestgangers inreed. Hij eiste 150 euro boete voor gevaarlijk weggedrag.

De 22-jarige vrouw uit Erica werd ervan verdacht dat ze expres drie mensen had aangereden na het feest op 11 juni vorig jaar. Maar volgens de aanklager was er totaal geen opzet in het spel.



Weg van de ruzie

De vrouw verklaarde dat zij na het feest, toen alle bezoekers massaal naar buiten kwamen, snel haar auto wilde halen, omdat er ruzie ontstond. Ze was met haar vriend, broer en schoonzus op het Schuurfeest en na afloop raakte haar vriend betrokken bij de ruzie, waarbij ook geslagen werd.



De vrouw, die nooit drinkt en daarom ook de Bob was, had net een week een nieuwe auto, een automaat. Die auto stond een eindje verderop geparkeerd. Ze wilde terugrijden naar haar vriend en de anderen, die nog bij het feestterrein stonden, zodat ze meteen konden instappen en ze weg konden.



'Op de motorkap'

"Ik reed stapvoets. Er stonden heel veel mensen op straat. Opeens sprong er iemand op de motorkap, die de ruit insloeg. Ik schrok heel erg en wilde remmen, maar mijn voet zat er net naast en raakte het gaspedaal", legde ze uit.



Ze remde daarna ook meteen weer, maar haar auto had toen al wel haar schoonzusje en twee jongens van 17 en 18 jaar geraakt. Zij belandden op straat en hadden last van hun nek, hoofd en rug. Haar schoonzus had knieklachten. De dronken menigte probeerde haar daarna te slaan toen ze met hulp van een agent wilde uitstappen.



'Maaiende bewegingen'

"Er kwamen allemaal vuisten op mijn gezicht. Ik geloof dat er wel dertig jongens voor me stonden. Door maaiende bewegingen met mijn armen te maken, probeerde ik ze af te weren." Een van de aangereden jongens deed aangifte omdat de vrouw hem twee keer met de vuist in het gezicht zou hebben geslagen. Daarvoor is geen bewijs, aldus de officier.



De jonge vrouw is nooit eerder veroordeeld. Vlak na de aanrijding verkocht ze haar nieuwe auto. "Ik wilde er niet meer aan herinnerd worden."



Op 3 juli doet de rechtbank uitspraak.