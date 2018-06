Borger-Odoorn moet betalen na absentie bij spoedprocedure

EMMEN - De gemeente Borger-Odoorn moet van de Raad van State de Stichting Veilig Emmen alsnog zo'n 1.900 euro aan proceskosten vergoeden. De gemeente kwam twee weken terug zonder geldige reden niet opdagen bij een spoedprocedure in Den Haag.

De rechtszaak ging over de aanleg van de N34-afslag bij Klijndijk. De gemeente en de provincie Drenthe gaven twee weken geleden echter aan dat ze geen uitnodiging van de rechtszaak habben ontvangen.De Raad van State zet daar haar vraagtekens bij. Dit, omdat zowel de de advocate van Veilig Emmen als de Raad van State voor de zitting probeerden te achterhalen of de provincie en de gemeente wel of niet door wilden gaan met de aanleg van de nieuwe afslag. Beide lieten tot de dag van de zitting in Den Haag niets van zich horen.Hierdoor heeft de gemeente de Stichting Veilig Emmen en de Raad van State op de kosten gejaagd, zegt de Raad. Overigens behandelt de Raad later dit jaar de bodemzaak over het omstreden plan om een nieuwe afslag N34 bij Klijndijk aan te leggen.