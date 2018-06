Eerste Drenten krijgen schadevergoedingen binnen

ZUIDLAREN - De eerste Drentse aardbevingsgedupeerden kregen vandaag een schadevergoeding binnen van de NAM.

In Drenthe zijn na twee aardbevingen meer dan vijfhonderd schades gemeld, met name in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Emmen. De NAM en het ministerie van Economische Zaken spraken met deze gemeenten af om de schade voor 1 juli 2018 te vergoeden. De bestuurders repten over een 'geen gezeur-regeling'. Met andere woorden: alle gemelde schade wordt tot 25.000 euro vergoed.Meneer Folkers uit Zuidlaren is blij met de vergoeding. Volgens het rapport van Witteveen+Bos zitten er 22 scheuren in zijn huis. "Vergeleken met de vorige meldingen verwachtte ik een bedrag waar ik nog geen beunhaas van kan betalen. Maar ik krijg 6.800 euro van de NAM. Ik ben tevreden." Wel zoekt hij nog uit hoeveel schade mensen uit zijn omgeving vergoed krijgen. "Ik weet niet of dit bedrag marktconform is, dat ga ik eerst nog even uitpluizen."Ria Mulder uit Emmen is minder blij met de vergoeding van de NAM. Ook zij krijgt ongeveer 6.000 euro vergoed, met het verschil dat Mulder voor 20.000 euro schade heeft aan haar huis door de aardbeving in 2015. Mulder: "Dit lijkt nergens op, breek me de bek niet los. Wij gaan naar de arbiter."Volgens de Emmense is ze niet de enige. Ze kent nog twee andere Emmenaren die ook voor meer dan 20.000 euro schade hebben aan hun huis en een schadevergoeding krijgen van ongeveer 6.000 euro. Mulder: "Al heb ik ook gehoord dat een man schade had voor 400 euro en nu een vergoeding krijgt van meer dan 4.000 euro. Ja, hij is wel blij."John Franke uit Zuidlaren krijgt wel al zijn schade vergoed. Hij stapte naar de rechter om het volledige bedrag van 25.000 euro vergoed te krijgen. En daar ging de NAM op in. "Dat is een hele erkenning", aldus Franke. "Dus daar ben ik blij mee. Dit laat zien dat het loont om naar de rechter te stappen."Gedeputeerde Tjisse Stelpstra waarschuwde eerder al dat mensen nu een vergoeding krijgen van de NAM, die niet per se rechtvaardig is. Stelpstra: "Maar zo doen ze het in Groningen en mensen in Drenthe hebben recht op een gelijke behandeling."De NAM was niet bereikbaar voor commentaar.