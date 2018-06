Deel dit artikel:











Veel rook na keukenbrand in Assen De brand brak uit aan de Riete (foto: Persbureau Meter) De brand ontstond in de keuken (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Aan de Riete in Assen is vanavond brand uitgebroken. De brand ontstond in de keuken.

In het huis was veel rookontwikkeling. Een kind is vanwege het inademen van de rook in de ambulance nagekeken. Hoe het de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.